انتشال جثة شاب من مياه ترعة الإسماعيلية بشبرا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من انتشال جثة طافية لشاب غريق في مياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة شبرا الخيمة ثان، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وقررت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط منطقة العثور على الجثة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بلاغا بالعثور على جثة طافية في مياه ترعة الإسماعيلية بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تم التنسيق مع شرطة الإنقاذ النهري، والتي تمكنت من انتشال الجثة، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى «طارق. س. إ»، 27 سنة، وتبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من ثمه إصابات ظاهرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة والتي أصدرت قراراتها المتقدمة.

جثة مجهولة في مياه النيل في الوراق

وفي سياق آخر تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة لكشف غموض العثور على جثة مجهولة، ومتعفنة لذكر في مياه نهر النيل بدائرة قسم شرطة الوراق.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة الوراق بلاغا بالعثور على جثة غريق في مياه نهر النيل بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور جثة غريق، وبالفحص تبين أن الجثة لذكر في حالة تعفن كامل، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف هوية الغريق.