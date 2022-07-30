إعادة فتح «دائري الإسماعيلية» في الاتجاهين بعد انتهاء الصيانة

أكد المهندس أحمد الشيمي، مدير مديرية الطرق في محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، أنه تم إعادة فتح الطريق الدائري أمام الحركة المرورية مجدداً قبل قليل، بعد انتهاء أعمال الصيانة ورصف كافة الحفر في الطريق.

معالجة الحفر الناتجة عن أعمال شركة المياه

وقال «الشيمي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه تم معالجة كافة الحفر الناتجة عن أعمال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في الاتجاهين، على الطريق الدائري في الإسماعيلية.

وأضاف أن محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف بشارة، وجه بسرعة إنهاء وانجاز أعمال الرصف لكافة أعمال الحفر التي تمت على الطريق، وسرعة إنجاز الأعمال الخاصة بالطرق، حفاظاً على الشكل الجمالي للمحافظة.

حملات لتجميل الطرق في المحافظة

وشهدت محافظة الإسماعيلية خلال اليومين الماضيين أعمال رصف وصيانة للطرق الرئيسية والداخلية بالتزامن، مع بداية العام المالي الجديد، وخطة الرصف الجديدة.

وجاء في بيانات للصفحة الرسمية لمحافظة الإسماعيلية أن هناك خطة رصف تتركز في حي ثاني الإسماعيلية، وبعض الطرق المحرومة، التي لم تشهد أعمال رصف منذ سنوات طويلة.

وأشارت البيانات إلى أن معظم أعمال الرصف في طرق الإسماعيلية تتركز في منطقة «الحكر»، وحي السلام، والشوارع الفرعية منها، ضمن خطة المحافظة لرصف كافة الطرق المحرومة.

كما تشمل الخطة العديد من القرى في مراكز التل الكبير والقصاصين وأبوصوير والقنطرة غرب، بدءاً من مداخل المدن والمخارج، وبعض الطرق في عدد من القرى، مثل «الوادي الأخضر، والبعالوة، والكوع، وأبو عيادة، والسبع آبار الشرقية، والشهيد خيري»، إضافة إلى قرية «الروضة» في القنطرة، وبعض الطرق والشوارع الرئيسية بمركز ومدينة القنطرة غرب.