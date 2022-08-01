بريد الوطن.. «جنون التريند» وتأثيراته السلبية

فى محاولات كثيرة للفت الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعى، يسعى الكثير من فئات المجتمع، من شخصيات مشهورة أو عامة، للحصول على «تريند»، يسلط الأضواء عليهم، فى حال اختفاء لمعان بريقهم، من قلة اهتمام أو تتبع لأخبارهم، سواء كانت لحياتهم الخاصة أو لأعمالهم الشخصية، قد يعيد لهم تألقهم وظهورهم من جديد على «الميديا» من قبل معجبيهم، وقد يبتكر البعض منهم العديد من الأفكار الجديدة للظهور مرة أخرى، لتتزاحم ردود الأفعال على مواقع التواصل، من كومنتات أو لايكات، إما بنوع من النقد اللاذع، أو الإعجاب الشديد، إن كانت تحمل بعضاً من هذه الأفكار الجديدة أو المشوق منها، والبعض منهم يحصل على تريند تلقائياً، دون الإجهاد فى البحث عن أى أفكار أو أى طرق جديدة للظهور، بقيامه بعمل ما جديد سواء كان هذا العمل إنجازاً شخصياً أو مهنياً أضاف له، بسبب مهنته أو ممارسته لنشاط التحق به أو طور منه، وسواء حملت هذه التريندات السيئ أو الجميل منها، لهذه الشخصيات العامة، تبدو تأثيراتها طفيفة بعض الشىء، خاصة إن كانت سلبية، لتعودهم على ذلك الأمر مراراً وتكراراً.

ولكن تكمن المعضلة فيمن يسعون من عامة الناس للحصول على ذلك التريند، بنوع من الجهل أو التصرف بعشوائية فى إثارة المشكلات، دون وعى أو إدراك، فإلى متى سنظل نعانى من ذلك الاستخدام السيئ لمواقع التواصل بمصر؟

ممدوح الشنهورى

عضو المنظمة المصرية والدولية لحقوق الإنسان

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