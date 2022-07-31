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محمود مسلم

بريد الوطن.. كم لبثتم؟

كتب:

الوطن
10:59 م | الأحد 31 يوليو 2022
الدعاء إلى الله - صورة تعبيرية

الدعاء إلى الله - صورة تعبيرية

اتركوا بيتاً بياتاً أو نهارا

نفخة الصور تعالت

كم لبثتم؟

عمرنا الممدود طرا

لم يزل فينا قصيرا

قل عشية أو ضحاها

تفتح النيران فيها

يومنا أو بعض يوم

اهبطوا منها سلاما

فاركضوا فوق التراب

والهثوا منها نجيا

ارقدوا تحت الهشيم

إن لليل الهزيم

نصفه أو زد قليلا

اهمسوا للأرض همسا

يقرع الهمس السماء

واسجدوا فوق التراب

فالدعاء المستجاب

كاسر حد الحجاب

                                                   سامح لطف الله 

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