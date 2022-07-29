بريد الوطن .. وجِّه باعتماد توابع قرية أتريس يا محافظ الجيزة

نعانى نحن أهالى قرية أتريس بمنشاة القناطر فى الجيزة، بعد نشر الأحوزة العمرانية لتوابع القرى، وعدم اعتماد توابع قرية أتريس، علماً أن لها توابع منذ عشرات السنين، كما أن توابعها تعد قرى منفصلة، بها وحدات صحية ومدارس «ابتدائى وإعدادى» وملاعب للشباب.

فوجئنا نحن أهالى القرية بأن غالبية توابعها مدوَّن أمامها «مستحدثة» أو غير واردة فى بيان وزارة التنمية المحلية، وهو ما يؤكد سقوط قرية أتريس من حسابات المدينة والمحافظة..

وعليه، نناشد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، اعتماد توابع قرية «أتريس» ضمن الكردون العمرانى الجديد، لتيسير مصالح المواطنين، واستكمال أعمال البناء والعمران.

أهالى المنطقة

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