بريد الوطن.. أنقِذ شارع البنهاوى من ورش اللحام يا وزير الداخلية

نشكو نحن سكان شارع البنهاوي بمنطقة باب الشعرية من وجود محلات تزدحم بالأوراق، وورش للحام الصوانى تستخدم أنابيب أكسجين للحام، وفى الفترة الأخيرة تم افتتاح فرن خبز، وكل ذلك يجرى فى ظل عدم وجود تراخيص لتلك المحلات والورش، وكذلك غياب أمن صناعى ينقذ المنطقة من كارثة متوقعة فى حال نشب حريق لا قدر الله فى أى من تلك الورش والمحلات، ما يجعلنا جميعاً نعيش فى رعب دائم، ونخشى أن نشكو للحى بسبب سطوة أصحاب تلك المحلات، وتهديدهم الدائم بالتعرض لأى شخص يتجرأ ويبلغ عنهم.. نناشد وزير الداخلية، التدخل الفورى والتصرف مع أصحاب تلك الورش، وإنقاذ المنطقة من كارثة محققة.

أهالى المنطقة

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