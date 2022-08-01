بريد الوطن.. أعاصير عزم

من الليل تنبجس الذكريات

لتشعل ناراً طفاها الموات

فتأتى أعاصير عزم عتيد

يطيح بسيف الوغى الحادثات

سقتك الخلود على شوقها

وفى كأسها حفنة من نجاة

ومن سهم وجد تشق ظلاما

رماح خلود الرؤى كاسرات

سرى عنفوان بأنحائها

تدافعه قبضة من رفاة

بعرش سكون قبيل وطيس

يزلزل أركانها الراسيات

براثن بأس ونصل فداء

وثغر الشهادة فيه الحياة

عبدالناصر الكومى

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