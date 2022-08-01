بريد الوطن.. الفهم المغلوط للسكوت والرضا

قالوا قديماً فى الأمثال الشعبية: «السكوت علامة الرضا» فما صحة ذلك المثل؟ هناك فهم مغلوط شائع يخلط بين الرضا والموافقة والسكوت والصمت الاختيارى، فإحدى الظواهر النفسية التى قد يتعرض لها الإنسان تسمى الصمت الاختيارى، وهى لا تعبر أبداً عن حالة الرضا، بل ربما تكون جزءاً من القلق أو الضغط النفسى الذى يمكن أن يصيب الإنسان فى الصغر، وقد يستمر مع الإنسان فى الكبر ويطلق عليه أحياناً الخرس الاختيارى، الذى يكون فيه الشخص عادة قادراً على التحدث، لكنه لا يفضل الحديث مع بعض الأشخاص المحددين أو فى بعض المواقف المحددة.

قد يحدث هذا النوع من السكوت بسبب قلة التفاهم والانسجام الفكرى أو العاطفى بين بعض البشر، فبعض من يرون أنهم أكثر ذكاءً من الآخرين قد لا يلتفتون لأحاديثهم الصغيرة، وقد يدل السكوت فى بعض الأحيان على الإصابة بالرهاب الاجتماعى أو مشكلة عدم الثقة بالنفس، فعلينا ألا نبنى قناعات ومبادئ حياتنا من الأمثال الشعبية الدارجة فالسكوت ليس علامة على الرضا.

د. ريمون ميشيل

استشارى الصحة النفسية وكاتب فى مجال العلوم الإنسانية

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