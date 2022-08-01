بريد الوطن.. وجِّه بإعادة تعييني بمؤهلي المتوسط في هيئة البريد يا وزير الاتصالات

حصلت على دبلوم زراعى قبل عشرين عاماً تقريباً، ولم أجد فرصة عمل مناسبة لى وقتها، وبعد عشر سنوات انتظار لاحت لى وظيفة «مساعد مكتب» فى مكتب بريد كفر عليم التابع لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، غير أن الوظيفة لم تكن تحتاج إلا للشهادة الإعدادية، فنحيت شهادة الدبلوم جانباً وتقدمت للوظيفة، ثم حصلت عليها بالفعل فى عام 2013، ولم يمضِ وقت طويل حتى تم تثبيتى، وبعدها قمت برفع دعوى قضائية رقم 6849/67، وفى 28 مارس 2021 حصلت على حكم بإلغاء تعيينى بوظيفة مساعد مكتب بالإعدادية، وإعادة تعيينى بالمؤهل المتوسط الحاصلة عليه، ولجأت لوزارة الاتصالات.. فطالبت الهيئة بتنفيذ الحكم، وهو ما لم يحدث، لذا أناشد السيد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، التدخل لإنصافى.. وتمكينى من الحصول على حقى

هالة إبراهيم

موظفة فى «البريد»

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