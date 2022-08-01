«شعبة الدواجن»: انخفاض ملحوظ في أسعار البيض.. 56 جنيها للكرتونة

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن هناك انخفاضا كبيرا في أسعار البيض، إذ وصل سعر كرتونة البيض في المزرعة لـ56 جنيهًا للبيض الأبيض، و60 جنيهًا لكرتونة البيض الأحمر، موضحًا أن ارتفاع أسعار البيض في الآونة الأخيرة كانت غير مبررة، «تحدثنا عن الارتفاعات غير المبررة وتحدثنا عن وجود الانخفاضات في الأعلاف التي وصلت لـ 1300 جنيه، فكان من المؤكد أن تنخفض أسعار البيض».

انخفاض أسعار الأعلاف

وأضاف «السيد» خلال تصريحات تليفزيونية له، أن انخفاض أسعار الأعلاف وهي أحد المدخلات الرئيسية في تغذية الدواجن ومن ثم إنتاج البيض، تبعها انخفاضًا في المنتج النهائي

بورصة لتحديد أسعار الدواجن والبيض

وأشار رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إلى أنه للأسف الشديد أصبح يتم تحديد سعر البيض وفقًا للتجار بمختلف المحافظات، وهو ما يتطلب إنشاء بورصة لتحديد أسعار الدواجن والبيض وفقًا لمتغيرات السوق مع مراعاة تكلفة الإنتاج، وتحديد هامش ربح للمنتجين حتى يستمروا في الإنتاج الداجني، من خلال تعاون الحكومة مع القطاع الخاص والاستعانة بالخبرات لتحديد تكلفة إنشائها وآلية عملها وفقًا للخبرات الدولية لوضع سعر عادل.