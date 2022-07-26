 «شعبة الدواجن»: انخفاض أسعار البيض.. والكرتونة بـ55 جنيهًا

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرف التجارية، إن أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج انخفضت، وبعد تنفيذ الاتفاقات الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا ستحدث انفراجة كبيرة في الأسعار، خاصة أننا نستورد كميات كبيرة من الأعلاف من الدولتين، لافتا إلى أن أسعار اللحوم والألبان تنخفض تباعا لانخفاض أسعار الأعلاف.

حملة رقابية أدت لانخفاض سعر البيض في المزرعة بمقدار 11 جنيها

وأوضح «السيد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن هناك حملة رقابية أدت لانخفاض سعر البيض في المزرعة بمقدار 11 جنيها، لافتا إلى أن سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم 55 جنيهًا في المزارع، والأحمر وصل 59 جنيهًا، ويضاف 5 جنيهات على السعر عند بيعها للمستهلك عند البعض.

وسائل الإعلام لها دور كبير في خفض أسعار السلع

وأشار«السيد» إلى أن وسائل الإعلام لها دور كبير في خفض أسعار السلع الاستراتيجية، وزيادة أسعار البيض غير مبررة بالمرة ولن نقبلها، مؤكدا أن أسعار البيض انخفضت في المزرعة، وبالتالي ينخفض سعرها للمستهلك.

وأكد رئيس شعبة الدواجن في الغرف التجارية، أن الجهات الرقابية لا تبحث عن سعر يؤدي لخسارة المنتج، بل الجميع يبحث عن السعر العادل دون ضرر المستهلك أو المُصنع، لافتا إلى أن انخفاض أسعار الأعلاف يتبعه انخفاض أسعار البيض، حيث يمثل العلف 70% من مدخلات الدواجن والإنتاج الحيواني.