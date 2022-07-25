«الزراعة» تؤكد تراجع أسعار البيض في البورصة.. وتواصل طرحه في منافذها

رصدت غرفة المتابعة بوزارة الزراعة، اليوم، تراجعًا في أسعار بيض المائدة في البورصة، ومن المتوقع أن تشهد مزيدًا من التراجع في الأيام المقبلة، خاصة بعد طرح الوزارة كميات كبيرة في الأسواق، بالتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن.

متابعة حركة الأسواق

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبعض الوزارات والأجهزة، من أجل توفير السلع الأساسية للمواطنين، بأسعار مناسبة لتخفيف تأثير موجة الغلاء في الغذاء التى يشهدها العالم حاليًا، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، في إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمتابعة حركة الأسواق وأسعار السلع الغذائية الأساسية.

ضخ كميات إضافية

وأكدت وزارة الزراعة، في بيان لها، أنها ستواصل ضخ كميات إضافية من البيض الأبيض والأحمر في كل منافذها الثابتة والمتنقلة، بجميع أنحاء الجمهورية، وبأسعار أقل من السوق، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.