السيطرة على حريق داخل مبنى الشهر العقاري بالدقي

سيطرت قوات الحماية المدنية قبل قليل، على حريق محدود داخل مبنى الشهر العقاري في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة، حيث نشب الحريق في الطابق التاسع بالمبنى الموجود في منطقة المساحة.

حريق داخل مبنى الشهر العقاري بالدقي

بداية الواقعة، حين تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة، بورود بلاغ يفيد باشتعال حريق في مبنى الشهر العقارى بالجيزة في الدقي.

وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق بمنطقة المساحة، ومحاصرة الحريق بفرض كردون أمني بمحيط مبنى الشهر العقاري، لإخماده ومنع امتداده للمباني المجاورة.