مصرع وإصابة 94 في حوادث طرق خلال 24 ساعة.. بينهم طالبين بكلية شرطة

لقي 10 أشخاص مصرعهم، وأصيب 84 آخرين بإصابات متفاوتة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة وخطيرة، في عدة حوادث طرق مختلفة شهدتها المحافظات خلال 24 ساعة، بينهم طالبين بالفرقة الرابعة بكلية الشرطة كانت تنتظر أسرتهما تخرجهما خلال أيام للاحتفال بهما، حيث انقلبت بهم السيارة في ترعة عقب اصطدامها بعمود إنارة ولقي أحدهما مصرعه وأصيب الآخر في مشهد مأساوي.

كما شهدت محافظة مطروح حادثاً مروعاً راح ضحيته شخص وأصيب 41 آخرين بينهم 15 طفلاً، لتنتهي الرحلة إلى المصيف نهاية مأساوية، فيما لقي 5 آخرون مصرعهم دهساً أسفل عجلات سيارة نقل أثناء استقلالهم «توك توك»، وكانت كلمة السر المشتركة في جميع الحوادث هي «السرعة الزائدة».

إصابة 5 أشخاص في تصادم بالفيوم

شهد طريق «سنورس - سنهور» بمحافظة الفيوم، وقوع حادث تصادم مروع بين سيارة أجرة ودراجة نارية «موتوسيكل»، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وجرى نقلهم لمستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 8 في انقلاب ميكروباص الفيوم

أصيب 8 أشخاص بإصابات متنوعة في حادث انقلاب ميكروباص على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي بعد كمين الروس اتجاه محافظة القاهرة، بالقرب من مدخل جرزا بنطاق محافظة الفيوم، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

إصابة شاب في تصادم بـ«دائري الفيوم»

أصيب شاب يدعى حسام رزق حمدون علي، بإصابات خطيرة إثر تعرضه لحادث تصادم مروّع وقع بين دراجة نارية كان يستقلها وأخرى «تروسيكل»، حيث سقط على الأرض وارتطم رأسه بالأرض بشدة، فيما هرعت سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقله إلى مستشفى الفيوم العام.

مصرع وإصابة 2 في انقلاب سيارة

لقي طالب بكلية الشرطة يدعى محمود عاصم، 21 عاماً، مصرعه قبل تخرجه بأيام، وأصيب آخر يدعى عبدالله حسام بسطاوي بنفس الكلية، في حادث انقلاب سيارتهما بعد اصطدامها بعامود إنارة، ثم انقلابها في ترعة أمام قرية الدير بإسنا جنوب محافظة الأقصر، فيما جرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى إسنا المركزي.

مصرع وإصابة 42 في حادث «مطروح – الإسكندرية»

شهد طريق مطروح – الإسكندرية، حادث تصادم مروّع بين أتوبيس وسيارة نقل بالكيلو 105 أمام الوحدة المحلية لقرية الجلالة بالضبعة، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 41 آخرين بينهم 15 طفلاً، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفيات الضبعة التخصصي، ومستشفى مطروح العام، ومستشفى رأس الحكمة المركزي، ومستشفى العلمين المركزي.

مصرع 5 دهستهم سيارة نقل في دمياط

لقي 5 أشخاص، بينهم طفل مجهول الهوية، مصرعهم، بعدما دهستهم سيارة نقل ثقيل أثناء استقلالهم «توك توك» على طريق «دمياط - كفر سعد»، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقلل الجثث إلى مشرحة مستشفى كفر سعد المركزي، كما تم التحفظ على قائد السيارة النقل وسائقها المتسبب في الحادث.

إصابة 4 في حادثين متفرقين بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة، حادثين منفصلين، أسفرا عن إصابة 4 أشخاص، حيث أصيب شخصين في حادث تصادم مروّع بين دراجة نارية وسيارة بسبب السرعة الزائدة، على طريق «مصر - الإسكندرية» الزراعي بالقرب من قرية البردلة بمركز كفر الدوار، وجرى نقلهما لمستشفى كفر الدوار العام.

وفي سياق متصل، أصيب اثنان آخران في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «الرحمانية - دمنهور» أمام محطة الوقود، وجرى نقلهما لمستشفى الرحمانية المركزي.

مصرع طفل في تصادم ببني سويف

ولقي طفل يدعى أحمد محمود سعيد، 17 سنة، مصرعه، في حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل، ودراجة نارية، بالقرب من مدخل عزبة «حسين سليمان»، التابعة لـ«البهسمون»، بنطاق مركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى إهناسيا التخصصي، تحت تصرف الجهات المختصة.

إصابة 10 في انقلاب ميكروباص بالشرقية

وتسببت السرعة الزائدة في وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الإقليمي «بلبيس - العبور»، مما أسفر عن إصابة 10 من مستقليه بإصابات مختلفة، وجرى نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

مصرع وإصابة 13 في تصادم بالشرقية

وشهدت محافظة الشرقية أيضاً حادث تصادم آخر وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي على الطريق الإقليمي إتجاه «الشرقية - القاهرة»، حيث أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 12 آخرين، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى السعديين المركزي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

مصرع وإصابة 3 في حادثي انقلاب بالمنيا

شهدت محافظة المنيا حادثي انقلاب متفرقين، أسفرا عن مصرع شخص وإصابة 2 آخرين، حيث انقلبت دراجة نارية على طريق «القاهرة - أسوان» الزراعي بالقرب من موقف سيارات سمالوط شمالي محافظة المنيا، ما أسفر عن إصابة شخصين، وجرى نقلهما إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

كما تسبب حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «القاهرة – أسيوط» الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة، مما أسفر عن سائق السيارة، حيث جرى نقله إلى المستشفى المركزي، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى أثناء محاولات الأطباء إفاقته من الغيبوبة، وجرى إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.