لطلاب الثانوية العامة.. التقديم للمدن الجامعية بالمنصورة 15 أغسطس

أعلن موقع الزهراء لإدارة المدن الجامعية، اليوم الاثنين، عن فتح باب التقديم للمدن الجامعية بجامعة المنصورة للطلاب القدامى بداية من الأول من شهر أغسطس 2022 حتى 31 أغسطس 2022، وبالنسبة للطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة، يبدأ التقديم من يوم 15 أغسطس حتى 15 سبتمبر 2022.

طريقة التقديم للمدن الجامعية

ويمكن لجميع الطلاب التقديم الإلكتروني عن طريق الموقع الإلكتروني «قدامى/ مستجدين» في المواعيد المقررة، وملء البيانات علما بأن الطلاب المستجدين «الحاصلين علي الثانوية العامة 2022» هم طلاب الفرق الأولى أو الإعدادية، الطلاب القدامى هم طلاب ما بعد الفرق الأولى أو الإعدادية.

المستندات المطلوبة للتقديم للمدن الجامعية

- صورة بطاقة الرقم القومى للطالب «والأصل للاطلاع».

- شهادة ضمان اجتماعي معتمدة من مكتب الشئون الاجتماعية التابع لها محل إقامة الطالب.

- إقرار الضامن للطالب معتمد من الجهة التى يعمل بها الضامن.

- عدد 8 صور شخصية للطالب مقاس 4×6.

شروط وتعليمات دخول المدينة الجامعية

- الطلبة المتزوجون غير مصرح لهم بدخول المدينة الجامعية.

- طلبة الانتساب الموجه غير مصرح لهم بدخول المدينة الجامعية إلا بالسكن المميز.

- الطلاب الجدد الحاصلون على شهادات معادلة من داخل مصر وكذلك لكل الأقسام الخاصة بكل كلية، لا يحق لهم السكن إلا بالمدن المميزة.

تنبيهات عامة حال التقديم للمدينة الجامعية

وأكدت إدارة المدن الجامعية، في تعليماتها للطلاب، أن «التقدم للمدن الجامعية من خلال استمارة التقديم الإلكتروني مجاني بالكامل، ويجب الاحتفاظ بكلمة المرور لأهميتها في تعديل بياناتك، كما سيتم استخدامها لاحقاً عند إقامتك بالمدينة».

ولوحظ أن العديد من الطلاب يختارون السكن المميز، ويجب الإشارة إلى أن السكن المميز له تكلفة عالية بالنسبة للسكن العادي، يجب اختيار الجامعة والنوع «ذكر/ أنثى» لتظهر أنواع السكن المميز، كما لفتت إلى أن الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة لا يدخلون ضمن التنسيق.