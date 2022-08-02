رئيس لجنة اختبارات القدرات: زيادة الإقبال على الكليات عن العام الماضي

كشف الدكتور سيد قنديل، رئيس لجنة اختبارات القدرات 2022 بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن اختبارات القدرات تسير بصورة إيجابية وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، لافتا إلى أن جميع التخصصات عليها إقبال من قبل طلاب الثانوية العامة باختلاف النسب، مشيرا إلى أن الإقبال يزيد بكليات الفنون جميعها «الفنون التطبيقية والفنون الجميلة وكليات الإعلام والتمريض والتربية الرياضية».

اختبارات القدرات

وأوضح المشرف على اختبارات القدرات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حوالي 150 ألف طالب سجلوا اختبارات القدرات منذ فتح باب التسجيل، لافتا إلى أن الاختبارات تشهد كل عام زيادة في أعداد الطلاب الراغبين في أدائها لمختلف التخصصات، منوها إلى أن السبب في زيادة الإقبال هو ما حدث العام الماضي في تغير نسب المجاميع للثانوية العامة، مما أدى إلى رغبة الطلاب وأولياء الأمور في عدم ترك أي فرصة للالتحاق بالكليات، مؤكدا أن الكليات ملتزمة بكافة الضوابط والقواعد التي حددها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في هذا الشأن.

إقبال على كليات الإعلام

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر بلجنة قطاع كليات الإعلام بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن العام الحالي تشهد كليات الإعلام إقبالا كبيرا من الطلاب لأداء اختبارات القدرات 2022 عن الأعوام الماضية، لافتا إلى أن أعداد من يؤدون الاختبارات بكلية إعلام القاهرة يتراوح ما بين 1500 طالب 2500 طالب في اليوم الواحد، وإعلام جامعة قناة السويسي يتراوح متوسط من يؤدون الاختبارات من 100 لـ200 طالب وطالبة يوميا.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» على الالتزام الكامل بقرارات المجلس الأعلى للجامعات خاصة فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا 19 للحد من أي إصابات والحفاظ على سلامة الطلاب.