شروط النجاح في اختبارات القدرات 2022 لـ كلية الفنون التطبيقية

تجري كلية الفنون التطبيقية اختبارات القدرات 2022 للطلاب الراغبين في الالتحاق بها من طلاب الثانوية العامة القسم العلمي بشعبتيه (العلوم والرياضة)، بهدف قياس قدرة الطالب على الابتكار والإبداع، والتنظيم الفكري، ويستمر تسجيل الطلاب في اختبارت القدرات إلى يوم 6 أغسطس 2022.

اختبارات قدرات فنون تطبيقية 2022

وأعلنت نقابة مصممي الفنون التطبيقية أبرز المعلومات عن اختبارات القدرات، ومن بينها شكل الامتحان والدرجات والأقسام وشروط النجاح في اختبارات القدرات 2022 :

ويقع اختبار القدرات لكلية الفنون الجميلة في جزأين:

أولا: الاختبار النظري:

وزمن الاختبار النظري (المعرفي) ساعة، ويشمل 45 سؤالا معرفيا، والإجابة (صح أو خطأ)، وإجمالي الدرجات 30 درجة.

ثانيا: الاختبار المهاري:

1- زمن الاختبار المهاري ساعتين ونصف، ويتضمن 2 سؤال مهاري وهما (الرسم ، والتصميم الابتكاري)

* سؤال الرسم:

ويهدف إلى تقييم مهارات الطالب الابداعية وقدرته على الرسم ثلاثي الأبعاد، والتخيل، ورسم المنظور الحر لأحد الموضوعات التي تمر في الحياة اليومية، ودرجة السؤال 35 درجة.

*سؤال التصميم الابتكاري:

يهدف إلى قياس قدرة الطالب الإبداعية على تصميم يعبر عن قدرته الفنية وتنظيم العناصر وفقا لنسب جمالية محسوسة وإظهار الفكرة في مساحة تحقق قواعد التصميم وتتناول موضوعات مثل تصممي كارت تهنئة أو دعوة، أو طابع بريد أو غلاف كتاب، ودرجة السؤال 35 درجة.

الأدوات المطلوب إحضارها في اختبارات قدرات فنون تطبيقية

1- أقلام رصاص

2- مسطرة 50 سم

3- أقلام فلوماستر وألوان خشبية

4- أدوات هندسية (مسطرة، مثلث، برجل)

5- ممحاة رصاص

سطح مستو من الخشب أو الكارتون لاستعماله أسفل ورقة الرسم (اختياري)

شروط النجاح في اختبارات قدرات الفنون التطبيقية

الحصول على 60% في مجمل الاختبارات (المعرفي، الرسم، التصميم الابتكاري)، على الأقل للحصول على درجة لائق، وشرط نجاح الطالب في امتحان قدرات الفنون التطبيقية.

تشمل الدراسة في كليات الفنون التطبيقية 14 قسما:

1-التصميم الداخلي والأثاث (العمارة الداخلية).

2- السينما والفوتغرافيا والتليفزيون.

3- الإعلان.

4- الملابس الجاهزة.

5- الطباعة والنشر والتغليف.

6- التصميم الصناعي.

7- الأثاث والإنشاءات المعدنية والحديدية

8- المنتجات المعدنية والحلي

9-الخزف

10- الزجاج

11- الزخرفة

12- النحت والتشكيل المعماري.

13-الغزل والنسيج والتريكو.

14-طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز.