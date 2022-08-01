عروض تعريفية بجامعة الدلتا التكنولوجية قبل تأدية الطلاب اختبارات القدرات

استقبل الدكتور عربي السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، لجنة من المجلس الأعلى للجامعات لمتابعة إجراءات سير اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالجامعة، بحضور الدكتور محمود سالم عميد الكلية.

اختبارات القدرات تسير بصورة منتظمة

تأتي الزيارة من منطلق حرص المجلس الأعلى للجامعات على متابعة إجراءات سير اختبارات القدرات بصورة مستمرة، بالإضافة إلى توفير الدعم الفني وحل أي مشاكل.

شملت الجولة متابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما تابعت اللجنة سير العمل بداية من إجراءات تقديم الأوراق، ولجان اختبارات القدرات، بالإضافة إلى سؤال الطلاب عن الإجراءات المتبعة ورأيهم في مستوى الاختبار، كذلك تابعت اللجنة غرف الكنترول، وتصحيح الاختبارات إلكترونيًا.

وأكد «كشك»، متابعة إدارة الجامعة يوميًا لأعمال اختبارات القدرات، لتوفير كافة سبل الراحة للطلاب وتهيئة بيئة آمنة لهم لأداء الاختبارات، وحل أي مشاكل طارئة.

كما أشار رئيس الجامعة إلى تجهيز أماكن استقبال الطلاب قبل موعد الاختبار، فضلًا عن تشغيل عروض تعريفية عن الجامعة وبرامجها التكنولوجية، وحرص الجامعة على إعداد جيل قادر على التميز في سوق عمل المستقبل من خلال تطبيق معايير الجودة العالمية لإعداد خريج مدرب وقادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

فيديو توضيحي عن اختبار القدرات

وتضمنت العروض، التعريف بالجامعات التكنولوجية الجديدة والبرامج الموجودة بها، فضلًا عن إعداد فيديو توضيحي عن اختبار القدرات وطريقة الإجابة والرد على تساؤلات جميع الطلاب.

يُذكر أن التسجيل لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2022 متاح حاليًا على موقع التنسيق ويستمر حتى السادس من أغسطس الجاري www.tansik.egypt.gov.eg وتتضمن الاختبارات ثلاثة امتحانات رئيسية وهي اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والرياضيات.