وزير التعليم للطلاب: «النتيجة لسه في المطبخ.. بلاش تسألونا كل يوم»

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن تصحيح نتائج طلاب الشهادة الثانوية العامة، تأخذ وقتًا طويلًا وجهودا عديدة، عكس ما يتوقعه البعض، بأن طالما التصحيح إلكتروني، فمن المفترض أن تظهر النتيجة فور انتهاء الطالب من الامتحان، «لأ، احنا مش عاملين امتحان إلكتروني بالكامل، إحنا عاملين بس تصحيح الكتروني»، موضحًا أنه جرى الإعلان عن أن نتيجة الثانوية العامة ستظهر من 1 لـ7 أغسطس، «مش لازم كل يوم نقعد نسأل، النتيجة لسه في المطبخ ولم تكتمل بعد».

خطوات تصحيح امتحانات الثانوية العامة ورصد الدرجات

وأضاف «شوقي»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن إجابات الطلاب مدونة على الورق، وتأتي أوراق الإجابات من كل اللجان على مستوى الجمهورية، «فيه نقل للورق وفيه فرز وفيه تدقيق، وبنحطة بالترتيب، وبنرتبه بالمحافظات، وبنشوف ورقة ورقة، إحنا عندنا 708 ألف طالب»، موضحًا أن عدد الأوراق قد تتخطى 10 مليون بابل شيت، إذا تم احتساب أوراق الامتحان سواء المضافة للمجموع والغير مضافة للمجموع، «بعد ذلك يتم النظر مرة أخرى إلى النتيجة من أجل مصلحة الطلاب».

من يرسب بسبب درجة أو درجتين نعطيه درجات رأفة

وأوضح وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أنه يتم التأكد من أن الطالب دون رقم جلوسه بشكل صحيح، «بعد ما نتحقق من كل ده نبدأ نعمل الجزء الالكتروني اللي بيصلح ويدي نمر، دي مش نهاية العملية، كل مادة بتتجمع، وييجي يتعرض مادة مادة، على الوزير لمناقشة مساعدة الطلاب عن طريق درجات الرأفة، اللي هيعيد المادة على نمرة أو أثنين نحاول نساعده، وبعد ما تحصل دي نبص على قاعدة البيانات لكل مادة تاني، فيه ضوء أصفر وضوء أحمر».

مصلحة الطلاب ودقة النتيجة أهم من موعد ظهورها

تابع: «الضوء الأحمر ممكن يكون ظاهر درجتين لنفس الطالب عشان طالب كاتب رقم جلوسه غلط فتصادف مع رقم جلوس زميل له»، موضحًا أن مصلحة الطلاب ودقة النتيجة أهم من أي شيء، «النتيجة ما ممكن نقول هتطلع بكرة زي ما الناس عاوزه وتطلع فيها أخطاء يبقى هنسمع استغاثات وشكاوى، النتيجة لم تكتمل وليس لدينا مؤشرات ولا نسب نجاح على الاطلاق، هيبقى عندنا في الميعاد اللي قولنا، فيه ناس بتجيلنا الوزارة تسألنا على النتيجة، بنقولها لسه مطلعتش، يقولولنا بتكذبوا علينا لية، ده قرأنا في الجرائد والتليفزيون أنها ظهرت، يعني بقوا يكذبوا الوزارة ذات نفسها، ويصدقوا الشائعات».