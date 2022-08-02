رانيا فريد شوقي: والدي عمره ما تمنى «يجيب ولد» وخلد اسمه بنفسه

تحدثت الفنانة رانيا فريد شوقي، عن والدها الفنان فريد شوقي، وعن اتهام البعض له بأن أفلامه كانت تظهر انتصار الشر على الخير، مؤكدة أنها تتحدى أي ناقد فني أن يذكر عملا لوالدها انتصر فيه الشر على الخير.

وعن الحياة الشخصية للراحل، قالت إن الفنان الراحل فريد شوقي «عمره ما تمنى إنه يجيب ولد، لأنه خلِّد اسمه بنفسه»، موضحة أن والدها لُقب بالملك في عصره، بينما من يستحق لقب الملك في العصر الحالي هو اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، وكذلك محمد منير.

صناعة السينما ثان مصدر للدخل بعد القطن

وكشفت «شوقي»، خلال حوارها في برنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، ويُعرض على شاشة «ETC»، الاثنين، عن الدور التاريخي الذي تريد أن تجسده، والشخصية التي تسعى لتمثيلها خلال الفترة المقبلة، وهي شخصية «شجرة الدر»، موضحة أن السينما كانت المصدر الثاني لدخل البلد بعد القطن، لكن الآن أقصى عدد من الأفلام في العام الواحد يصل لـ20 فيلمًا، موضحة: «حاجة تحزِّن».

أسرة فريد شوقي تحتفظ بأكثر من سيناريو

وأوضحت الفنانة رانيا فريد شوقي، أن أسرة فريد شوقي تحتفظ بأكثر من سيناريو ومعالجة لأعمال كتبها ليشارك في بطولتها مع أحمد زكي، ومحمود عبدالعزيز، ومحمد هنيدي، رافضة فكرة تقديم مسلسل عن سيرة والدها، بسبب عدم وجود ممثل تراه مناسبًا لتجسيد شخصية فريد شوقي حاليا.