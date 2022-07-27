24 عاما على وفاة فريد شوقي.. ساهم بـ أفلامه في تعديل بعض التشريعات

24 عامًا تمر على رحيل الفنان الكبير فريد شوقي، الذي توفي في مثل هذا اليوم 27 يوليو عام 1998، عن عمر ناهز 78 عامًا باعتباره من مواليد نفس الشهر يوم 30 عام 1920، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا يتجاوز الـ300 عمل ما بين سينما ودراما ومسرح.

فريد شوقي قدّم ما يزيد عن 300 عمل فني

ألقاب كثيرة حظى بها فريد شوقي، التي انطلقت مسيرته الفنية قبل نهاية أربعينيات القرن الماضي، منها وحش الشاشة، وملك الترسو، نظرًا لطبيعة الأفلام التي قدمها وتفاعل معها جمهوره، الذي تغنى به وبأعماله سنوات طويلة، منها رصيف نمرة خمسة، الفتوة، سلطان، بطل للنهاية، سوق السلاح، عنتر بن شداد، صاحب الجلالة.

لقبّه جمهوره بـ وحش الشاشة وملك الترسو

اشتهر بحرصه على الاهتمام بالقضايا المجتمعية، من خلال تقديم قصص لبعضها ساهمت في إحداث تغيير لبعض التشريعات منها فيلم جعلوني مجرما عام 1954، عن قصة حقيقية وتسبب من خلال الفيلم في إعفاء السبقة الأولى من الصحيفة الجنائية حتى يتمكن المخطئ من بداية حياة جديدة.

فيلم جعلوني مجرما، من إخراج عاطف سالم، بطولة فريد شوقي وهدى سلطان، يحيى شاهين، سراج منير، وتم تصنيفه ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية.

عام 1973 كتب فريد شوقي قصة فيلم كلمة شرف، وساهم في تعديل قانون مصلحة السجون بشأن السماح للسجين ومنحه حق الخروج المشروط لبضع ساعات في بعض الحالات الإنسانية.

فيلم كلمة شرف شارك في بطولته هند رستم، أحمد مظهر، نيللي، نور الشريف، إخراج حسام الدين مصطفى.

وظهر الفنان رشدي أباظة، والذي يمر اليوم 42 عامًا على رحيله لوفاته في 27 يوليو عام 1980، ضيف شرف في أحداث الفيلم، وبالتحديد في المشهد الأخير، وعن اقناعه للمشاركة في مشهد واحد فقط، قال فريد شوقي إنه نجح في إقناعه من خلال رسم الهيبة والقوة للشخصية التي لعبها، وأنه سيكون ضابطًا برتبة أعلى في الفيلم من أحمد مظهر بل ويهابه الأخير ويخاف منه بشدة.