رانيا فريد شوقي: والدي كان يتمنى الحصول على لقب فنان الشعب وتصوير فيلم في الكعبة

قالت الفنانة رانيا فريد شوقي، إنه مر 24 عامًا على رحيل والدها الفنان القدير وحش الشاشة فريد شوقي، فالفن كان عشقه الأول، وجميع أشقائي يعلمون جيدًا أن الفن بالنسبة للوالد، كان من أولى اهتماماته، موضحة أن جميع العظماء من الفنانين الذين ساهموا في صناعة السينما في مصر، يستحقون «تكريم حقيقي»، مناشدة بتكريم والدها فريد شوقي لإسهاماته الكبيرة في الفن، إذ أن شوقي حصل على وسام الجمهورية من الرئيس الراحل أنور السادات، وكذلك جمال عبد الناصر.

والدها كان يحلم بالحصول على لقب فنان الشعب

أضافت «شوقي»، أن والدها كان يحلم بالحصول على لقب فنان الشعب، وتقدم بطلب للحصول على لقب فنان الشعب في فترة الرئيس الراحل حسني مبارك، لكن لم يتم شيء، موضحة أن أحلام والدها التي لم تتحقق، هو أنه كتب فيلما عن قصة حقيقية، حول أب ميسور الحال تصاب ابنته بالسرطان، فيسافر لعرضها على الأطباء محاولا علاجها، والجميع يقول إن حالتها ميئوس منها، إلى أن يصحبها في رحلة عمرة فتشفى، وكان يتمنى تصوير الفيلم في الكعبة.

ما تردد حول أن والدها كان بخيلًا لا أساس لها من الصحة

أوضحت رانيا فريد شوقي، خلال حوارها في برنامج «مصر جديدة»، الذي يُعرض على شاشة «etc»، وتقدمه الإعلامية إنجي أنور، أن ما تردد حول أن والدها كان بخيلًا لا أساس لها من الصحة، «بابا وحش الشاشة فريد شوقي، كان أبعد ما يكون عن البخل، لكن من كتر ما أتقن دوره في مسلسل البخيل وأنا، الناس صدقته»، موضحة أنه لا يوجد فنان على الساحة حاليًا يستطيع تجسيد شخصية فريد شوقي في أي عمل فني، كما أن تجسيد أفلام السيرة الذاتية في عمل فني لم تنجح، واعلى عمل فني حقق ناجحًا كبيرًا تناول سيرة ذاتية كان لسيدة الغناء العربي أم كلثوم.