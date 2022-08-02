بايدن: سنفعل ما يلزم لتأمين حياتنا والعالم من خطر الإرهاب

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالة لمن يريدون إلحاق الضرر بالولايات المتحدة الأمريكية، قائلًا: «اسمعوني الآن لأننا سنبقى دائمًا يقظين وحريصين وسنتصرف وسنفعل ما يلزم من أجل تأمين حياتنا وتأمين العالم».

وأضاف «بايدن» في المؤتمر الصحفي الذي يعقد الآن، «اليوم نتذكر من فقدناهم ونتعهد بحماية من هم أحياء ولن نتخلى عن الدفاع عن أمتنا وشعبنا»، مختتمًا «شكرًا جزيلًا لكم وليحفظ الرب جيشنا ولن نستسلم ولن نتراجع أبدًا أبدًا».