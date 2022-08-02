زوج نادية العراقية يرثيها بكلمات مؤثرة: يأتي الفراق ولكن ذكراهم تبقى

حرص أحمد حمودة زوج الفنانة الراحلة نادية العراقية عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، على رثاء روجته بكلمات مؤثرة.

وكتب حمودة قائلا: «قد تنسي كل شئ؛ إلا الذين سكنوا القلوب وفرق القدر بينهم؛ تشتاقهم وتحس بأنك تمسك جمرة ونارها تتلظى بالجسد؛ وكأن الشوق لص يتسلل الى القلوب في عتمة الليل ، يستفزها ويمدها بالوجد والشجن، كم باتت تتألم لفراق طال امده».

وأضاف «يأتي الفراق ولكن ذكراهم تبقى قابعة في القلوب؛ وتعشعش في الذاكرة؛ويداهمني الشوق و يهمس لي بقصة غيابك، وينثر حولي الألم، والحزن، وما اصعب الاشتياق عندما يأتيك من نوافذ الانتظار، وجع روح».

وفاة الفنانة نادية العراقية

وفي مايو2021 رحلت عن عالمنا الفنانة نادية العراقية بعد معاناة مع مضاعفات فيروس كورونا، حيث عانت من نقص الأكسجين، وتم حجزها في الرعاية لمدة أسبوعين، لتلفظ أنفاسها الأخيرة داخل الرعاية عن عمر ناهز الـ58 عاما.

وحرصت اسرتها في مايو 2022 أحياء ذكراها الأولى من خلال مجموعة كلمات رثاء عبر حساباتهم على السوشيال ميديا وقالت نيللي ابنتها: «سنة مضت على غيابك يا أمي لا أنساه اليوم اللي سمعت فيه خبر وفاتك كابوس حتى اليوم مصحتش منه كأنك خدتي قلبي مني ومشيتي سنة عدت بس كانه إمبارح».

ونعاها نجلها أدهم محروس عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، «للأسف مش عارف أعبّر عن اللي في قلبي بس.. أرجو قراءة الفاتحة على روح فقيدتي، الذكرى السنوية الأولى لوفاة قرة عيني».