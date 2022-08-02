ريتا حرب تتخلى عن العكاز بعد تعرضها لحادث سير: إن شاء الله بتثبت خطواتي أكتر (فيديو)

أعلنت الإعلامية اللبنانية ريتا حرب عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تخليها لأول مره عن العكاز بعد حادث السير الذي تعرضت له العام الماضي.

ونشرت ريتا حرب فيديو لها وهي تتلقى جلسات العلاج الطبيعي وتسير دون عكاز وعلقت علي الفيديو قائلة: «كتير مبسوطة إتشارك معكم هالڤيديو وتشوفوا خطواتي الأولى من دون عكازات.. بشكر الله على كل شيء وإن شاء الله قريبًا بتثبت خطواتي أكتر وبتخللى كلياً عن العكازات».

أصابة ريتا حرب في حادث سير

وفي اكتوبر 2021 تعرضت ريتا حرب، لحادث سير في تركيا، أثناء تصوير أحد الأعمال الفنية و انقلبت السيارة وأصيبت ريتا ونُقلت على الفور إلى المستشفى وخضعت لعملية في الفخذ،لتطمئن جمهورها بعدها عن حالتها الصحية ولكن الحادث سبب لها أصابة شديدة في القدم واصبحت تسير علي عكاز.

ومنذ أيام اعلنت ريتا خضوعها لعمليه زرع عظام في تركيا وكتب عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام قائلة: بعد عملية زرع العظم بجري لتثبيت أول عملية بعد الحادث من 6 أشهر، وبعد المضاعفات اللي صارت معي و21 يوما بالمستشفى، أخيراً اليوم طلعت وبكمّل فترة العلاج بالبيت