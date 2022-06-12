التفاصيل الكاملة لحجز أراض وشقق «بيت الوطن 8» للمصريين بالخارج

ضمن المرحلة الثامنة، بمشروع «بيت الوطن»، طرحت وزارة الإسكان والمرافق ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، للمصريين بالخارج، قطع أراضٍ سكنية للأفراد، وقطع أراضٍ بنشاط مختلط، وأراض مقابر، وفيلات، ووحدات سكنية متنوعة (إسكان فاخر – وفوق المتوسط – ومتوسط)، ووحدات إدارية للمصريين بالخارج.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، التفاصيل الكاملة لحجز طرح «بيت الوطن 8»، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق.

التفاصيل الكاملة لحجز طرح «بيت الوطن 8»

1- عدد قطع الأراضي المطروحة للمصريين في الخارج:

- 3102 قطعة أرض سكنية، داخل مدن: (القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، الشيخ زايد، دمياط الجديدة، العبور، الشروق، بدر، العبور الجديدة، السادات).

- 143 قطعة أرض بنشاط مختلط، داخل مدينة دمياط الجديدة.

- 10014 قطعة أرض مقابر، داخل مدن: (القاهرة الجديدة، بدر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة).

2- عدد الوحدات السكنية المطروحة للمصريين في الخارج:

- 57 فيلا، داخل مدينتي العاصمة الإدارية الجديدة «المقصد»، والمنصورة الجديدة.

- 2049 وحدة سكنية فاخرة، داخل: «مدينة داون تاون العلمين، والحي اللاتيني، وأبراج صواري بالإسكندرية، ومدينتي»، بالإضافة إلى مشروع «جنة»، داخل مدن: «دمياط، 6 أكتوبر، الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، الحي السكني الثالث (R3)، المقصد بالعاصمة الإدارية الجديدة».

- 460 وحدة سكنية «إسكان متوسط- فوق المتوسط»، داخل مشروع «سكن مصر» بمدينة العلمين الجديدة، ومشروع سور مجري العيون، والوحدات التجارية والإدارية، بممشى المقصد بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووحدات ماسبيرو الإدارية.

- 95 وحدة تجارية وإدارية.

3- شروط حجز طرح «بيت الوطن 8» :

- أن لا يقل عمر المتقدم لحجز وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن «بيت الوطن 8»، عن 21 عام.

- أن يكون المتقدم لحجز وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن «بيت الوطن 8»، يحمل الجنسية المصرية.