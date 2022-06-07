قبل نهاية الحجز.. أماكن الأراضي المطروحة للمصريين بالخارج في «بيت الوطن»

خلال الأيام القليلة الماضية، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح عدد من قطع الأراضي السكنية، للمصريين بالخارج الراغبين فى الحصول على قطعة أرض داخل مصر، سواء سكنية، أو بنشاط آخر، ويكون السداد بالدولار، وذلك ضمن المرحلة الثامنة من مشروع «بيت الوطن».

مشروعات المرحلة الثامنة من «بيت الوطن»

ووفقًا لوزارة الإسكان والمرافق، يختص هذا الطرح المصريين فى الخارج فقط، أي لا يمكن للمصريين داخل مصر، الحصول على قطعة أرض، ضمن القطع المطروحة، سواء السكنية، أو قطع أراضي المقابر، أو الفيلات السكنية.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أماكن قطع الأراضي المطروحة للمصريين بالخارج ضمن «بيت الوطن»، وذلك وفقًا لبيان وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

أماكن قطع الأراضي المطروحة للمصريين بالخارج ضمن «بيت الوطن»

1- قطع أراضي المقابر:

يشمل طرح المرحلة الثامنة من مشروع «بيت الوطن»، قطع أراضي للمقابر، وذلك داخل 4 مدن جديدة، (مدينة القاهرة الجديدة، ومدينة بدر، ومدينة العاشر من رمضان، ومدينة أكتوبر الجديدة).

2- قطع الأراضي السكنية:

يشمل طرح المرحلة الثامنة من مشروع «بيت الوطن»، قطع أراضي للنشاط السكني، وذلك داخل 9 مدن جديدة، وهم: (مدينة القاهرة الجديدة، ومدينة العبور، ومدينة العبور الجديدة، ومدينة الشيخ زايد، ومدينة الشروق، ومدينة 6 أكتوبر، مدينة بدر، ومدينة السادات، ومدينة دمياط الجديدة).

3- قطع الأراضي المختلطة:

يشمل طرح المرحلة الثامنة من مشروع بيت الوطن، قطع أراضي للنشاط المختلط، وذلك داخل مدينة دمياط الجديدة.

جدير بالذكر أنَّ وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تطرح العديد من قطع الأراضي، من حين لآخر، داخل المدن الجديدة، على مستوى محافظات الجمهورية، بمساحات وأسعار مختلفة، وذلك للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بالإضافة إلى المصريين العاملين والمقيمين بالخارج.