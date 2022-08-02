بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق الساحل الشمالي

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث مروري وقع منذ قليل، إثر انقلاب سيارة في الساحل الشمالي على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي أمام قرية اللوتس السياحية، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لتقديم الإسعافات الأولية لهم، وجرى نقل جميع المصابين إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء وحالات المصابين

واستقبلت مستشفي العلمين التخصصي، اليوم الثلاثاء، جميع مصابين حادث الساحل الشمالي، وهم كالتالي: «علي أحمد عبدالله» 18 سنة من القاهرة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة بالوجه، وجرح قطعي بالجبهه، وكدمات وسحجات بالجسم، و«شرين خالد شوقي» 18 سنة من القاهرة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة بالوجه، وجرح قطعي في الجبهة، وكدمات وسحجات، ويوسف إسماعيل عبدالعاطي 19 سنة من القاهرة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، و«إنجي علي السيد» 18 سنة من القاهرة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة بالوجه وكدمات وسحجات، و«إبراهيم إيهاب عبدالرحمن»، 18 سنة من القاهرة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، و«رنا خالد شوقي محمد» 18 سنة من القاهرة، مصابه باشتباه كسر بالذراع الأيسر وكدمات وسحجات بالجسم، وجاري استكمال الفحوصات الطبية من إجراء أشعة وعمل تحاليل وتقديم الخدمات الطبية المتميزة من خلال فريق الانتشار السريع بالمستشفي.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت على الفور مباحث المرور وشرطة تأمين طريق مطروح الدولي الساحلي إلي موقع الحادث، وجاري الفحص للتعرف علي أسباب وقوع الحادث، والكشف عن ملابساته.