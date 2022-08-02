«سعدة»: الإعلام كله محل نظر ومتابعة من المرصد الإعلامي لنقابة الإعلاميين

قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، إنَّ كل البرامج محل متابعة من لجنة الرصد أو المرصد الإعلامي في نقابة الإعلاميين، لمعرفة مدى الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي، مطالبًا إدارات القنوات باقتناء نسخة من الميثاق وتبصير العاملين فيها بنصوصها وموادها للالتزام بها.

نقابة الإعلاميين

وبخصوص نتائج عمليات الرصد في نقابة الإعلاميين، قال «سعدة» في تصريح خاص لـ«الوطن»: «على الجميع معرفة واجبات المهنة وميثاق الشرف حتى نصل لمرحلة تنخفض فيها الأخطاء المهنية».

وواصل نقيب الإعلاميين: «الإعلام كله محل نظر ومتابعة من المرصد الإعلامي الخاص بالنقابة، أما الإعلام الرياضي فهناك مناشدة قوية أن يستمر الجميع في الالتزام بميثاق الشرف، وعلى إدارات القنوات أن يكون لديها نسخة من الميثاق لتبصر العاملين من معدين ومحررين ومخرجين ومذيعين بما جاء في ميثاق الشرف الإعلامي المنشور في الجريدة الرسمية ديسمبر عام 2017 كما أنه موجود على موقع النقابة والصفحة الرسمية.

لجنة القيد في الإعلاميين

وفيما يتعلق بملف لجنة القيد في نقابة الإعلاميين، قال «سعدة»: «لا يوجد ملف مقدم للنقابة، كل الملفات مقدمة للجنة القيد، وهي محل فحص ودراسة للبت وأخذ الرأي فيها عما اذا كان مستوفي شروطها من عدمه، كما أن كل من يتقدم للحصول على تصريح مزاولة المهنة وتنطبق عليه الشروط يحصل على التصريح»، حسب تعبيره.

وتناول نقيب الإعلاميين الخدمة العلاجية التي تقدمها النقابة للأعضاء ومنها الخدمة العلاجية، موضحًا أنَّ الاشتراك في مشروع علاج الإعلاميين وأسرهم بسعر رمزي بواقع 130 جنيهًا في العام للعضو و180 جنيهًا للأسرة بأكملها بشكل سنوي أيضًا.