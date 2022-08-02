نقيبة التشكيليين تشكر «الصحة» على علاج الفنان ماجد إبراهيم: يمر بأزمة صحية

وجهت الدكتورة صفية القباني نقيبة الفنانين التشكيليين، الشكر إلى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، على توفير فصيلة الدم وسبل الدعم وعلاج الفنان ماجد ماهر، الذي يمر بأزمة صحية تستدعي نقل دم، مؤكدة تحسن حالة الفنان المشار إليه.

نقابة الفنانين التشكيليين تشكر وزير الصحة

وقالت القباني: «تتقدم نقابة الفنانين التشكيليين نقيبًا ومجلس إدارة بخالص الشكر والتقدير والعرفان، لمكتب الدكتور وزير الصحة خالد عبد الغفار، والدكتور المتحدث باسم وزير الصحة الأمين العام المساعد للمستشفيات الجامعية الدكتور حسام عبد الغفار، وبنك الدم الإقليمي بالمنصورة، ومستشفى ميت غمر للتأمين الصحي، لتوفير فصيلة الدم للزميل الفنان ماجد ماهر وحصوله على حقه في العلاج وفي جرعات الدم وتحسنت حالته.. جزاكم الله عنا كل خير».

وكانت صفية القباني، ناشدت بنك الدم أمس لعلاج الفنان ماجد إبراهيم الذي يعاني من أنيميا وقالت: «السادة الزملاء والفنانين والأصدقاء بالدقهلية، السادة الأساتذه الدكاترة بالمنصورة - السادة بنك الدم بالمنصورة - السادة هيئه التامين الصحي بالدقهلية، رجاء ونداء للتعاون معنا لاستكمال جرعات الدم مع خالص الشكر والتقدير لكل الأطباء والعاملين في مستشفي ميت غمر للتأمين الصحي، زميلنا الفنان ماجد ماهر - عضو نقابة الفنانين التشكيليين».

وتابعت: «زميلنا يرقد بمستشفي ميت غمر التامين الصحي- المنصورة، في حاجة للتبرع بالدم فصيلة AB سالب، مصاب بأنيميا حادة وحالته الصحية بحاجة لنقل دم، رجاء من سيادتكم التعاون والتواصل لتوفير فصيله الدم والمتبرعين للزميل».

نقابة الفنانين التشكيليين

وفي سياق آخر كانت أعلنت نقابة الفنانين التشكيليين، إلغاء الجمعية العمومية التي سبق أن أعلنت عن موعد عقدها بيوم 29 يوليو 2022، مشيرة إلى أن قرار الإلغاء نزولًا على قرار القضاء.

موضحة في بيان صحفي لها: «نزولا على قضاء المحكمة قررت النقابة إلغاء عقد الجمعية العمومية».