تفاصيل مشروع تصنيع ماكينة تنظيف ونفش القطن.. يحتاج لـ3 عمال وأرباحه 70 ألف جنيه

كشفت دراسة جدوى صادرة عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، عن وصول الأرباح السنوية لمشروع تصنيع ماكينة تنظيف قطن التنجيد إلى 45 ألف جنيه بنهاية العام الأول، مقارنة بصافي ربح يصل إلى 70 ألف جنيه بنهاية العام الخامس.

600 ألف جنيه مبيعات مشروع تصنيع ماكينات تنظيف قطن التنجيد

وأضافت دراسة الجدوى، أنَّ حجم المبيعات السنوية لمشروع تصنيع ماكينات تنظيف قطن التنجيد يصل إلى 420 ألف جنيه بنهاية العام الأول، مقارنة بنحو 600 ألف جنيه مبيعات بنهاية العام الخامس للمشروع.

قروض قيمتها 65% من تكاليف مشروع تصنيع ماكينة تنظيف ونفش القطن

وأشارت الدراسة، إلى وصول التكاليف الاستثمارية التي قدرتها دراسة الجدوى للمشروع خلال سنواته الخمس الأولى، إلى 150 ألف جنيه، لافتةً إلى إمكانية الحصول على قروض من البنوك بضمان المشروع تصل إلى 65% من التكاليف وبفائدة متناقصة 5% والسداد متاح حتى 7 سنوات، وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتابعت الدراسة، أنّ مشروع تصنيع ماكينة تنظيف ونفش القطن، يساهم في توفير فرص عمل، إذ إنّ المشروع الواحد يحتاج إلى 3 عمال، كما يتميز بقصر دورة الإنتاج التي تستغرق شهرا واحدا، مع ارتفاع الطلب المحلي عليها وسرعة دوران المنتج، وبالتالي ضمان تحقيق أرباح.

وأكدت الدراسة، ارتفاع معدل العائد الداخلي الذي يصل إلى 3 أضعاف النفقات، وقصر متوسط فترة استرداد التكاليف التي يمكن لصاحب مشروع تصنيع ماكينات تنظيف وتنجيد القطن تغطيتها خلال عامين، كما أنّ التسويق للمنتج متاح فيه البيع بالجملة ما يضمن الوصول لأكبر عدد من العملاء دون معوقات.

ويحتاج المشروع لتوفير بعض الآلات والمعدات البسيطة، «مقص صاج يدوي، حناية صاج يدوي، ماكينة جلخ، لحام بنطة، مسدس رش، حجر جلخ، ماكينة لحام كهربائية، عدد يدوية، ومثقاب»، بجانب الخامات التالية، «موتور 1.5 حصان، درفيل صلب، سير نقل، طنبورة، وعجلات ودهانات».