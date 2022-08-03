اختبارات الدبلومات للالتحاق بكليات التجارة والزراعة والهندسة.. «24 سبتمبر»

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، عقد امتحانات الدبلومات الفنية ذات الخمس سنوات، لطلاب 2020، 2021، 2022 الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية الصناعية، والفنية التجارية، والفنية الزراعية، بنسبة درجات تصل إلى 70% أو أكثر من المجموع الكلي للراغبين، في دخول إحدى كليات الزراعة أو الهندسة، أو التجارة بالجامعات حتى يوم 24 سبتمبر المقبل.

موعد انطلاق امتحانات القدرات للالتحاق بكليات الهندسة والزراعة والتجارة

وكشف المجلس الأعلى للجامعات، عقد امتحانات الدبلومات الفنية ذات نظام الثلاث سنوات، للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوي فني التجاري، في عام 2020، أو 2021، أو 2022، بنسبة 70% أو أكثر من المجموع الكلي للراغبين في الالتحاق بإحدى كليات التجارة بالجامعات، بالإضافة إلى أن الامتحانات ستبدأ يوم الأحد 18 سبتمبر ولمدة أربعة أيام، مؤكدًا توحيد فرص التقديم لإجراء اختبارات الدبلومات والمعاهد، ليصبح أمام الطالب فرصتين متتاليتين، يتم احتمسابمهما ابتداءا من سنة حصول الطالب على مؤهله.

توقعات السيد قنديل رئيس اللجنة المشرفة على اختبارات القدرات

من ناحية أخرى، توقع الدكتور السيد قنديل رئيس اللجنة المشرفة على اختبارات القدرات، أن هذا العام سيزيد عدد المتقدمين لتسجيل وإجراء اختبارات القدرات بنسبة ٢٥٪ على العام الماضى.

وأفاد الدكتور سيد قنديل، رئيس لجنة اختبارات القدرات 2022 بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، بأن اختبارات القدرات تسير بصورة إيجابية وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، لافتا إلى أن جميع التخصصات عليها إقبال من قبل طلاب الثانوية العامة باختلاف النسب، مشيرا إلى أن الإقبال يزيد بكليات الفنون جميعها «الفنون التطبيقية والفنون الجميلة وكليات الإعلام والتمريض والتربية الرياضية».

ويذكر أن المجلس الأعلى للجامعات، أكد على ضرورة الالتزام الكامل بقرارات المجلس الأعلى للجامعات خاصة فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا 19 للحد من أي إصابات والحفاظ على سلامة الطلاب.