لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على أقسام كلية الهندسة جامعة أسيوط

ينتظر طلاب الشهادة الثانوية بعد انتهاء الامتحانات إعلان نتائجهم لتبدأ مرحلة التنسيق بالبحث عن الكليات المتاحة، والمجموع المحدد لكل من الكليات بجامعة أسيوط لاستكمال الأوراق والإجراءات بعد إعلان نتيجة تنسيق القبول وترشيحهم للكليات حسب المجموع.

كلية الهندسة أهم كليات قسم علمي رياضة

تعتبر كلية الهندسة بالنسبة لطلبة الثانوية العامة من قسم علمي رياضة، من أهم الكليات بالنسبة إليهم، والترشيح يكون من قبل مكتب التنسيق حسب المجموع والأقسام المتاحة، نتعرف على أقسام كلية الهندسة بجامعة أسيوط خلال هذا التقرير:

أقسام هندسة أسيوط

تحتوى كلية الهندسة بالجامعة على 6 أقسام أساسية للدراسة منها قسم الهندسة الكهربائية قسم الهندسة المدنية قسم الهندسة المعمارية وقسم الهندسة الميكانيكية وقسم هندسة التعدين والفلزات، كما تضم عدة برامج أخرى للدارسين منها برنامج هندسة الميكاترونيات وبرنامج هندسة العمارة الداخلية وبرنامج هندسة التشييد وإدارة المشروعات.

درجة البكالوريوس في الهندسة

يحصل الخريج على درجة البكالوريوس بعد إتمام دراسته في كلية الهندسة حسب التخصصات التي يرغب الطالب بدراستها داخل الجامعة، سواء مدني- عمارة- ميكانيكا- هندسة تعدين- هندسة كهرباء، كما تؤهله للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه بعد التحاقه بالدراسات العليا في الهندسة.

مميزات الدراسة بهندسة أسيوط

يتم توفير مختبرات عالية ومتخصصة تمنح الخريجين والدارسين بها من الطلاب بالجامعة فرصة التدريب والتطوير المستمر والمتواكب مع كليات الجامعات الأخرى لتأهيله إلى سوق العمل مثقل بالخبرة والدراسة الجيدة.