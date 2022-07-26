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جامعة أسيوط تكشف تفاصيل حصد كلية الهندسة المركز الأول بتصنيف «شنغهاي»

كتب:

شريف سليمان
10:06 ص | الثلاثاء 26 يوليو 2022
جامعة أسيوط

جامعة أسيوط

علّق الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون الدراسات العليا، على حصد كلية الهندسة المركز الأول في تصنيف شنغهاي، مجال الهندسة الكهربائية والمركز الثالث في مجال هندسة الطاقة على مستوى الجامعات المصرية، قائلا إن الجامعة منارة جامعات الصعيد، حيث تبنت سياسة الدولة ووزارة التعليم العالي للتصنيف الدولي للجامعات، وانتهجت خطة طموحة.

وأضاف «المنشاوي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، أنّ الجامعة أنشأت مكتبا للتصنيف الدولي يتبنى المعايير الدولية المطلوبة للارتقاء بالجامعات، مشيرًا إلى أن تصنيف شنغهاي يعتمد على معايير عديدة منها نجاح الخريجين ونشر أبحاث علمية في مجلتي ساينس ونيتشر ونسبة الإشارة إلى الأبحاث العلمية ونسبة الإشارة إلى الباحثين في السنوات الخمسة الأخيرة.

انجاز جامعة أسيوط

وتابع نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون الدراسات العليا، أنّ هذا التوجه ساعد على تحقيق كلية الهندسة إنجازًا رائعًا في مجال هندسة الطاقة والهندسة الكهربائية، كما تعتبر من أفضل 400 جامعة على مستوى العالم، لافتًا إلى أن الجامعة تتبنى دعم البحث العلمي والنشر الدولي.

قرارات مهمة في السنوات الأخيرة

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون الدراسات العليا: «اتخذنا عدة قرارات في السنوات الأخيرة لدعم الباحثين والكفاءات والنشر الدولي، وأنشأنا أكبر مركز للبحوث في الجامعات المصرية عن سعة 6 آلاف متر بارتفاع 6 أدوار يجمع البحوث البينية كلها».

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