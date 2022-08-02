برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لظاهرة تخزين المواطنين للسلع الغذائية

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، ضرورة تشديد الرقابة بالأسواق والسيطرة على ارتفاع الأسعار واستغلال بعض التجار للظروف، إلى جانب التصدي لظاهرة شراء السلع بكميات كبيرة لتخزينها، مشيرا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد أكثر من مرة أن السلع الاستراتيجية متوفرة حتى نهاية العام الجاري، الأمر الذي لا يستدعي أي قلق.

مطالبات بحصرالأراضي غيرالمستعملة والاستفادة منها

وطالب «الهضيبي»، بحصر الأراضي غير المستغلة للاستفادة منها في إقامة الأسواق المطورة للجملة ونصف الجملة ومعارض السلع الغذائية في جميع المحافظات والمراكز، حتى لا يُترك المواطن فريسة للتجار الذين يستغلون الأحداث العالمية في رفع الأسعار بصورة مبالغ فيها، الأمر الذي يدفع فاتورته المواطن البسيط.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية التوسع في إنشاء المنافذ التابعة للقوات المسلحة والداخلية في جميع الأحياء والمناطق الشعبية بالمدن، لتوفير السلع بأسعار مناسبة، مؤكدا أهمية الدور الذي تلعبه الوزارتان في الحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير السلع للمواطنين بسعر مخفض.

الإبلاغ عن محاولات استغلال التجار

وشدّد على ضرورة توعية المواطنين بالإبلاغ عن أي محاولات للاستغلال من جانب التجار، على أن يتم التفاعل والتعامل معها بجدية من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك لملاحقتهم والتصدي لأي محاولات للإضرار بالسوق المصرية.

ولفت «الهضيبي»، إلى أن الدولة حريصة على تحقيق الأمن الغذائي للمصريين، من خلال توفير كافة السلع، وهو ما ظهر خلال الأشهر الماضية، حيث لم تعان السوق من نقص أي سلعة، الأمر الذي يتطلب الضرب بيد من حديد على أي محاولات من شأنها الإخلال باستقرار أسواقنا.

وانتقد النائب قيام المواطنين بتخزين بعض السلع خوفا من استمرار ارتفاع سعرها مؤكدًا أن السلع متوفرة ويمكن أن تشهد تراجعا في أسعارها، ولفت إلى أن التخزين يخلق طلب غير حقيقي يزيد من ارتفاع الأسعار.