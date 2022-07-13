«المواد الغذائية»: تحريك أسعار الوقود من المفترض ألا يؤثر على السلع

قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام بالغرف التجارية ورئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بالإسكندرية، إن زيادة أسعار المواد البترولية الأخيرة من المفترض ألا تؤثر علي أسعار السلع الغذائية، ويجب أن تمتصها الشركات، خاصة أن السوق لا يحتمل أي زيادة في ارتفاع الأسعار حاليًا وذلك بسبب حالة الركود التي تشهدها الأسواق.

وفرة في السلع المعروضة بالأسواق

وأضاف «المنوفي»، في بيان، أن هناك وفرة كبيرة من المعروض من السلع الغذائية بكافة أنواعها، محذرًا في الوقت نفسه من استغلال البعض لزيادة سعر الوقود وقيامهم برفع أسعار المنتجات.

المطالبة بحملات رقابية على الأسواق

وطالب المنوفي الأجهزة الرقابية بتكثيف حملاتها على الأسواق، لمنع المتلاعبين من زيادة الاسعار، مشيرا إلى أن غرف عمليات الشُعب التجارية تتابع توافر وعمل محلات البقالة والعطارة والسوبر ماركت بالأسواق، كما أنها بدأت أعمالها لمتابعة توافر السلع بالأسواق ويتم متابعتها لحظة بلحظة للاطمئنان على توافر السلع الغذائية.

وأكد حازم المنوفي توافر جميع السلع بكميات كبيرة منها، ولا يوجد نقص في أي سلعة، واستقرار الأسعار في الوقت الحالي.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي، وذلك للربع يوليه / سبتمبر 2022 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا، وجاءت كالتالي: 8.00 جنيه للتر البنزين 80 وكذلك 9.25 جنيه للتر البنزين 92 وبلغ 10.75 جنيه للتر البنزين 95، بالإضافة إلى زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيه/لتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه/طن ليصبح سعر الطن 5 آلاف جنيه لكل طن، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.