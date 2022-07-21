محافظ قنا يفاجئ عدداً من المخابز وأسواق بيع السلع الغذائية 

فاجأ اللواء اشرف الداودي، محافظ قنا، عدداً من المجمعات التجارية والمخابز السياحية بمدينة قنا، اليوم الخميس، للاطمئنان على الأسعار وسلامة وجودة السلع الغذائية المعروضة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، ومكافحة الغش التجاري، رافقه أحمد السيد، وكيل وزارة التموين، والدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام الطب البيطري، والدكتورة فاطمة الزهراء مصطفى، وكيل مديرية الطب البيطري بقنا، ولجنة مشكلة من مديريتي التموين والطب البيطري بالمحافظة.

ضبط 112 كيلوجرام مصنعات لحوم غير صالحة

أسفرت الجولة المفاجئة لمحافظ قنا عن ضبط ومصادرة 112 كيلوجرام مصنعات لحوم ودواجن مجمدة ولحوم مفرومة، مابين مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر لسلع مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادة سجل صناعي، وعلى الفور، أعطى محافظ قنا تعليماته بمصادرة جميع السلع ومصنعات اللحوم والمجمدات التي تم ضبطها، حفاظاً على صحة وحياة المواطنين، كما شدد على مسئولي مديريتي التموين والطب البيطري بضرورة تكثيف الحملات التموينية وتنظيم الأكمنة، على الأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع غير المرخصة، لمكافحة الغش التجاري، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

الالتزام بالأسعار الاسترشادية المقررة

كما شدد محافظ قنا على اصحاب المجمعات التجارية الالتزام بالأسعار الاسترشادية المحددة، وعدم التلاعب والمغالاه فى الأسعار، وذلك لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين، ورفع المعاناة عن كاهلهم، والتأكد من توفير كافة السلع الغذائية والخضروات والفواكه بأسعار مناسبة.

وأكد محافظ قنا للمواطنين الذين التقى بهم، خلال الجولة، أن مكتبه مفتوح يومياً، لاستقبالهم والاستماع إلى شكواهم وبحث الحلول المناسبة لها، لافتاً إلى أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيداً من الشفافية، ويبني جسور الثقة بين المواطن والدولة.

وأضاف «الداودي» أن غرفة عمليات المحافظة تتلقى أي شكاوى من المواطنين على مدار اليوم، بشأن أي غلاء في الأسعار أو وجود أي ممارسات احتكارية أو نقص بأي سلعة، ويتم التعامل الفوري معها، من خلال وسائل التواصل المتاحة أو على الخط الساخن للمحافظة 15541 أو على غرفة العمليات المركزية بالمحافظة (0963328472 - 0963337291)