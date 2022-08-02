الأرصاد: ارتفاع نسبة الرطوبة.. وطقس صيفي مائل للحرارة ليلا (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّنا نشهد اليوم استقرارا في الأحوال الجوية، حيث نشهد الأجواء الصيفية المعتادة في مثل هذا الوقت من العام، لافتا إلى زيادة التوقعات بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا ونهارا، ما يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

ارتفاع نسبة الرطوبة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية على شاشة القناة الأولى المصرية، أنّ متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى يتراوح بين 35 و36 درجة مئوية، وهي تعتبر درجة الحرارة في الظل، أما عن درجات الحرارة المحسوسة فتتراوح بين 38 و39 درجة مئوية بسبب ارتفاع نسب الرطوبة.

وتابعت غانم: «في فترات الليل نشعر بالأجواء الصيفية المائلة للحرارة، بسبب هدوء سرعات الرياح وارتفاع نسب الرطوبة، خاصة على محافظات القاهرة الكبرى وجنوب البلاد».

رياح نشطة في السواحل الشمالية

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ السواحل الشمالية تشهد نشاطا للرياح تقلل الإحساس بنسب الرطوبة بالمناطق المطلة على البحر المتوسط، وبالتالي تكون الأجواء خلال فترات الليل معتدلة على السواحل الشمالية، مثل محافظة مطروح والإسكندرية والمناطق المطلة على البحر المتوسط.