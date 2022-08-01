«الأرصاد»: سقوط أمطار متفاوتة الشدة بداية من السبت المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن سقوط أمطار بداية من السبت المقبل 6 أغسطس وحتى الثلاثاء 9 أغسطس 2022، وفق خرائط الطقس التي تشير توقعاتها إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

حالة الطقس غدا الثلاثاء 2 أغسطس 2022

وأكدت «الأرصاد» أن حالة الطقس حتى الموعد المذكور يسودها استقرار نسبي، إذ يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى، وشمال وجنوب الوجه البحري، والسواحل الشمالية، فضلا عن أنه من المتوقع أن ترتفع الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد مع وجود رطوبة، ومعتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

ووفق الخبراء، فإن درجات الحرارة العظمي غدا الثلاثاء 2 أغسطس 2022 على القاهرة الكبرى والوجه البحري ستصل لـ35 والمحسوسة 38، وفي السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 34، وفي جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 42، وفي شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40، وأخيرا جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.

درجات الحرارة الأربعاء 3 أغسطس 2022

أما عن درجات الحرارة الأربعاء 3 أغسطس 2022، فالعظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري ستصل لـ35 والمحسوسة 37، والسواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 33، وجنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 43، شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40، وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 4 أغسطس 2022

وأخيرا درجات الحرارة الخميس 4 أغسطس 2022، العظمى بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 36 والمحسوسة 39، والسواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 33، وجنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 43، وشمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41، وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.