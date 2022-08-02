الأرصاد تحذر من شبورة مائية في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إنَّه نتيجة لزيادة نسب الرطوبة وزيادة سرعات الرياح خلال فترات الليل تتكوّن الشبورة المائية خلال فترات الصباح الباكر والساعات الأولى من الصباح والساعات المتأخرة من الليل على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، وتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية بالساعات المتأخرة من الليل، وتستمر حتى سطوع أشعة الشمس.

مصر تتأثر بارتفاع الحزام المداري من السبت المقبل

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية على شاشة القناة الأولى المصرية أنَّه يوجد اعتدال بحركة الملاحة البحرية، لأن الأمس وأول أمس شهدنا ارتفاع للأمواج بالبحر المتوسط، ولكن اليوم يوجد هدوء لحركة الأمواج وارتفاعها، فحركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط معتدلة تماما ومؤهلة لكافة أعمال الملاحة البحرية وأعمال الصيد.

وكشفت أنَّه اعتبارًا من السبت المقبل ستتأثر مصر بارتفاع الحزام المداري الذي يؤثر بكتل هوائية على المناطق الموجودة بإثيوبيا والسودان ومصر، وعلى المناطق الموجودة بمنابع النيل، وهو ما سيسبب سقوط الأمطار على المناطق الموجودة بحلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد، وهو سيكون اعتبارا من يوم السبت المقبل.

سقوط الأمطار على بعض المناطق لن يؤثر على درجات الحرارة

وشرحت أنَّ سقوط الأمطار على بعض المناطق لن يؤثر على درجات الحرارة ولن يتسبب في انخفاضها، وستظل درجات الحرارة مرتفعة ونسب الرطوبة أيضا مرتفعة، موضحة أنَّ الأمطار ستكون على المناطق الموجودة جنوب البلاد ومناطق الشمال لن تشعر بالأمطار وتستمر الأجواء الصيفية.