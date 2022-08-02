سفير ألمانيا يزور متحف الحضارة: شغوف بتاريخ وعظمة مصر

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، سفير دولة ألمانيا بالقاهرة، فرانك هارتمان، ورئيس القسم الثقافي والتعليمي بالسفارة، فيليكس هالا، حيث استقبلهما الدكتور أحمد غنيم، رئيس هيئة المتحف، وفيروز فكري، نائب رئيس هيئة المتحف للإدارة والتشغيل.

مؤسسة تنويرية وثقافية

وفي بداية الزيارة رحب الدكتور أحمد غنيم بالضيوف، وشرح نبذة عن المتحف، ومكانته، وقيمته، ودوره الفعال على الساحة الأثرية والسياحية كمؤسسة تنويرية ثقافية فاعلة بالمجتمع، كما بحثا أوجه التعاون المستقبلي وتبادلا الهدايا التذكارية.

واصطحبهما محمد عبدالشافي، مدير عام الترميم والصيانة، ومحمد وحيد، المدير التنفيذي بإدارة الترميم، في جولة داخل المعامل، حيث شرحا طريقة عمل كل قسم من أقسام هذه المعامل، وسُبل التعامل مع الأثر وطريقة حفظه، إلى أن يتم العرض داخل قاعات العرض، مشيرين إلى أنّ معامل الترميم بالمتحف تتميز بأنّها الأولى من نوعها في استخدام أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا لصيانة وترميم الآثار بالشرق الأوسط.

أصالة مصر العظيمة

واستكمل الضيوف الزيارة بمرافقة الدكتورة ماريان عادل، أمينة المتحف، والتي اصطحبتهما في جولة شملت قاعة العرض المركزي، وقاعة المومياوات الملكية، وقاعة النسيج، وقدمت لهما شرحا تفصيليا عن أسباب وضع الآثار بهذا التسلسل، الذي يجعلها تعبر عن تاريخ وأصالة حضارة مصر العظيمة.

وفي نهاية الزيارة حرص الضيوف على كتابة كلمة بدفتر زيارات المتحف، أعربوا خلالها عن شغفهم البالغ بالحضارة العظيمة وتقديرهم لما يفعله القائمون على المتحف من مجهود رائع ليظهر بهذه الصورة المشرفة أمام العالم أجمع.