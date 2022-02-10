سفير ألمانيا بالقاهرة: 3 ملفات تبحثها وزيرة الخارجية خلال زيارتها لمصر

كشف السفير الألماني لدى القاهرة، فرانك هارتمان، عن أبرز الملفات المطروحة على طاولة مباحثات وزيرة الخارجية الألمانية، مع المسؤولين المصريين خلال زيارتها إلى القاهرة، موضحًا أن هذه الزيارة تعد الأولى للوزيرة لمنطقة الشرق الأوسط، منذ توليها لمنصبها، وبدأت بزيارة إسرائيل ثم فلسطين ثم الأردن ثم مصر.

نحتفل بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات بين البلدين

أضاف «هارتمان»، خلال حوار على شاشة قناة Extra News الفضائية، اليوم الخميس، أن الزيارة تركز على 3 محاور، الأول يتمثل في العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا، لأن مصر شريك مهم جدًا لألمانيا، وسوف نحتفل هذا العام بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الرسمية بين البلدين، مؤكدًا أن العلاقة بين البلدين وثيقة في المجالات كافة.

وأشار السفير الألماني لدى القاهرة إلى أن الملف الثاني يتعلق بالموضوعات الإقليمية ولا سيما تطورات الأوضاع في ليبيا، وألمانيا تقدر الجهود المصرية التي تبذلها من أجل إقرار الهدوء في المنطقة.

وأكد أن المحور الثالث يتمثل في حماية المناخ، ومصر سوف تستضيف قمة المناخ المقبلة، وألمانيا تدعم جهود القاهرة في هذا الشأن، وتتعاون معها وتركز على مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ونقل الطاقة.

مصر مدعوة لحضور مؤتمر في ألمانيا عن الطاقة

لفت إلى أن حماية المناخ، تعتبر محورًا رئيسًا من محاور اهتمام الحكومة الألمانية الجديدة، خاصة أن وزيرة الخارجية الألمانية عضوًا في حزب الخضر، وستكون كبيرة المفاوضين وستقود الوفد الألماني المشارك في قمة المناخ في نهاية العام الجاري.

وأكد أن ألمانيا تركز في تعاونها مع مصر في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، وهي منخرطة بشدة في هذا المجال، والتعاون مع القاهرة يأتي في إطار التعاون التنموي بين البلدين، مضيفًا: سندعو مصر لمؤتمر يتعلق بنقل الطاقة في شهر مارس المقبل، وسندعو ممثلي الحكومة المصرية لحضور بمنتدى أو حوار بيتسبرج في يوليو المقبل.