2736 قرضا حسنا للأسر الأكثر احتياجا وأصحاب الصناعات اليدوية بالدقهلية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية، تسليم 2736 قرضا حسنل للأسر الأكثر احتياجًا من أصحاب الصناعات اليدوية والحرفية، أو من يمتلك مشروعًا ويريد تطويره وذلك بالتعاون مع جمعية «الأورمان».

تسليم المشاريع التنموية ومتناهية الصغر

وأكد الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية، أن تسليم المشاريع التنموية ومتناهية الصغر تعمل على تحسين حياة آلاف الأسر بالدقهلية وتحويلها من أسر أولى بالرعاية إلى أسر منتجة ومشاركة في نمو الناتج القومي، ما سيغير من وجه الاقتصاد المصري.

النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، في بيان صحفي، إن التوسع فى النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتي من خلال مساهمة الجمعية فى اقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر الأكثر احتياجًا، ليدر دخلاً ثابت لهذه الأسر مع الأخذ فى الاعتبار المناطق الأكثر احتياجًا والتى تكون بؤرة اهتمام الجمعية.

وأضاف أن جمعية الاورمان تعمل منذ 23 سنة وتؤدي دورها التنموي في المجتمع، وأنها تسعى دائمًا إلى تطوير خدماتها في كافة أنحاء المحافظة تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية من أجل تنمية المجتمع والوطن وصولًا لمجتمع مصري متضامن ومتماسك ومنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسس من العدالة والنزاهة والمشاركة .

وأشار إلي أن تسليم المشاريع التنموية يأتي استكمالًا لجهود مديرية التضامن الاجتماعى التى توزعها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة فى محافظة الدقهلية من توزيع مساعدات موسمية وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الاسقف والمحارة والسباكة والارضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا، بالإضافة الى تنظيم معارض ملابس ومعارض لتوزيع الاثاث والاجهزة الكهربائية .