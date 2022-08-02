رئيس التحرير

محمود مسلم

أول تعليق من وزير التعليم على تأجيل إعلان نتيجة الثانوية العامة: «تأليف وكذب»

كتب:

توفيق شعبان
12:30 م | الثلاثاء 02 أغسطس 2022
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

في أول تعليق له على ما تم تداوله بشأن تأجيل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بدعوى «سوء النتائج»، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: «هذا الكلام عارِ تمامًا من الصحة، ولم نؤجل إعلان النتيجة من الأساس، لأننا أكدنا أن إعلانها سيكون خلال الأسبوع الأول من أغسطس الجاري، وكل الأحاديث المنتشرة عن نتيجة الثانوية العامة هي تأليف وكذب»، موضحًا أن الوزارة تواصل العمل على تجهيز النتيجة في شكلها النهائي.

إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال الأسبوع الأول من أغسطس

وقال «شوقي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 سيكون خلال الأسبوع الأول من أغسطس الجاري، وتحديدا من 2 إلى 7 أغسطس، لافتًا إلى أنّ كل طالب في الثانوية العامة سيحصل على درجاته التي يستحقها، ولا يمكن أن يُظلم أي طالب، علاوة على أنّ جميع أعمال التصحيح تمت بشكل إلكتروني، دون تدخل العنصر البشري، لتجنب حدوث أخطاء، موضحًا أن جميع محاضر الغش التي تم تحريرها خلال الامتحانات، تم إحالتها للشؤون القانونية.

نتيجة الثانوية العامة 2022 مؤمنة بشكل كامل

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنّ نتيجة الثانوية العامة 2022 مُؤمنة بشكل كامل، ولا يمكن أن يتلاعب أي فرد في النتائج، ومن يردد ذلك كاذب، مؤكدًا أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة جاءت طبقًا لمواصفات الورقة الامتحانية، وجميعها اعتمدت على الفهم ونتاج التعلم ومخرجاته وليس الحفظ والتلقين، لافتًا إلى أنّ نظام التقويم الجديد سيعمل على الارتقاء بمستوى الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

 

 

اقرأ المزيد:

نتيجة الثانوية العامة 2022 الآن برقم الجلوس في 3 خطوات فقط

طرق الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022.. بينها موقع جريدة الوطن

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس.. احصل عليها في 3 خطوات

نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس.. احصل على رابط التسجيل الآن

من غير رقم الجلوس.. اعرف نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط عبر الوطن

بائعو الشربات في انتظار نتيجة الثانوية العامة 2022.. مشروب الأفراح الرسمي

بدأ العد التنازلي.. اعرف رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والاسم

قوم اطمن على مستقبلك.. رابط نتيجة الدور الأول لطلاب الثانوية العامة 2022
بقلم توفيق شعبان