أول تعليق من وزير التعليم على تأجيل إعلان نتيجة الثانوية العامة: «تأليف وكذب»

في أول تعليق له على ما تم تداوله بشأن تأجيل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بدعوى «سوء النتائج»، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: «هذا الكلام عارِ تمامًا من الصحة، ولم نؤجل إعلان النتيجة من الأساس، لأننا أكدنا أن إعلانها سيكون خلال الأسبوع الأول من أغسطس الجاري، وكل الأحاديث المنتشرة عن نتيجة الثانوية العامة هي تأليف وكذب»، موضحًا أن الوزارة تواصل العمل على تجهيز النتيجة في شكلها النهائي.

إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال الأسبوع الأول من أغسطس

وقال «شوقي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 سيكون خلال الأسبوع الأول من أغسطس الجاري، وتحديدا من 2 إلى 7 أغسطس، لافتًا إلى أنّ كل طالب في الثانوية العامة سيحصل على درجاته التي يستحقها، ولا يمكن أن يُظلم أي طالب، علاوة على أنّ جميع أعمال التصحيح تمت بشكل إلكتروني، دون تدخل العنصر البشري، لتجنب حدوث أخطاء، موضحًا أن جميع محاضر الغش التي تم تحريرها خلال الامتحانات، تم إحالتها للشؤون القانونية.

نتيجة الثانوية العامة 2022 مؤمنة بشكل كامل

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنّ نتيجة الثانوية العامة 2022 مُؤمنة بشكل كامل، ولا يمكن أن يتلاعب أي فرد في النتائج، ومن يردد ذلك كاذب، مؤكدًا أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة جاءت طبقًا لمواصفات الورقة الامتحانية، وجميعها اعتمدت على الفهم ونتاج التعلم ومخرجاته وليس الحفظ والتلقين، لافتًا إلى أنّ نظام التقويم الجديد سيعمل على الارتقاء بمستوى الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.