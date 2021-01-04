تعرف على بروتوكول علاج كورونا من وزارة الصحة المصرية

شهدت الفترة الماضية زيادة في عدد إصابات فيروس كورورنا المستجد (كوفيد - 19) في العالم بوجه عام، ومصر بوجه خاص، إذ تجاوز عدد الحالات المؤكدة في اليوم الواحد 1400 شخص، وزاد معها اهتمام العلماء والأطباء، بوجود علاج فعال للجائحة التي قضت على نحو 1.6 مليون شخص خلال العام الماضي فقط، وتتبع وزارة الصحة المصرية بروتوكول علاج كورونا للمصابين، ويتم تعديله كل فترة.

ووفقًا لوزارة الصحة، جرى تعديل جرعات بروتوكول علاج كورونا للمرة الرابعة في ديسمبر الماضي، لمراعاة الآثار الجانبية لما بعد الشفاء من كورونا، وبينها الصداع الشديد، والاكتئاب وغيرها من الأعراض.

وتستعرض «الوطن» استمرارا لخدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، بروتوكول علاج كورونا من وزارة الصحة المصرية الذي جرى تعديله مؤخرًا للمرة الرابعة، في السطور التالية..

بروتوكول علاج أعراض كورونا الجديدة

وجاء بروتوكول علاج كورونا الجديدة وفقًا لوزارة الصحة كالآتي:

للحالات البسيطة

- صرف عقار هيدروكسي كلوروكين، ويحصل المريض على جرعة 400 ملجم مرتين في اليوم الأول، ثم جرعة 200 ملجم مرتين لمدة 6 أيام.

- عقار إيفرمكتين.

- عقار فافيبيرافير مرتين يوميا في اليوم الأول جرعة 1600، ثم 600 ملجم مرتين يوميا.

- الزنك 50 ملجم يوميا.

- أسيتيل سيستين 200 ملجم.

- لاكتوفرين مرتين يوميا.

- فيتامين سي يوميا.

الحالات المتوسطة

- هيدروكسي كلوروكين.

- إيفرمكتين.

- لوبينافيرأو ريتونافير.

- رمديسفير.

فيتامينات الوقاية من كورونا

ونصحت الوزارة المواطنين بتناول الفيتامينات لتقوية الجهاز المناعي للإنسان ضد جائحة كورونا، من خلال الحصول على حصص معتدلة من الأطعمة المفيدة والتي جاءت كالآتي:

فيتامين ج أو سي، في أطعمة كالموالح والبرتقال، واليوسفي، والليمون، الفراولة، الجوافة، الفلفل الحلو الملون، وبعض الخضروات مثل البروكلي والسبانخ.

فيتامين أ، في أطعمة مثل الجزر، البطاطا الحلوة، الطماطم، الكبدة، القرع العسلي، المانجو، الحرنكش، الخضروات الورقية الداكنة مثل الجرجير والسبانخ.

فيتامين د، بالتعرض لأشعة الشمس يوميًا من 10 – 15 دقيقة، ما يساعد على تكوين فيتامين د في الجسم ويقوي المناعة، ويحافظ على صحة العظام.

الأغذية الغنية بالزنك، مثل اللحوم الحمراء، وينصح أن تكون بكميات قليلة، والبقوليات مثل الحمص، والعدس، والفول، إذ تحتوى على كميات كبيرة من الزنك، الذي يوجد أيضا في منتجات الألبان والبيض والمكسرات.