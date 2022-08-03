حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 3-8-2022 عاطفيا ومهنيا

تعيش تلك الأيام في ضغوط وتشويش وفي وسط ذلك يطالبك الطالع اليومي بالاهتمام بحقوقك المادية، كانت تلك من أبرز النصائح التي طالبت بها خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد مولود برج الدلو وفق توقعاتها وحظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني لهذا المولود، الذي نصحته بأن يتصرف بشكل إيجابي في محيط العمل حتى لا يخسر الكثير.

صفات كثيرة يحملها أصحاب برج الدلو فإذا بحثت بين مشاهير هذا البرج ومن بينهم الفنانة الراحلة سعاد حسني والفنانة الراحلة ماري منيب، ونادين لبكي، وتيم حسن، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين، فجميعهم دائمًا ما تظهر شخصيتهم اللطيفة والمحاورة الذكية ويتفق الجميع على حبهم.

واليوم الأربعاء 3 أغسطس الجاري، تقدم بوابة «الوطن»، حظك اليوم برج الدلو للراغبين في الإطلاع على حالة مواليد الأبراج، وتقدم حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

ومن حظك اليوم لمواليد برج الدلو وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، على المستوى العملي والمهني، رغم الضغوط.. تتصرف بإيجابية، وتبدو أكثر استعدادًا للخوض في تجربة تتعلم من خلالها الكثير وقد تجلب لك الربح، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

وأضافت «فؤاد»، أن من حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، رغم التشوش.. القمر في منزل الحظ يمدك اليوم بنوع خاص من السحر النابع من ذاتك.