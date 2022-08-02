حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 2-8-2022 عاطفيا ومهنيا

أكدت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، أن مولود برج العذراء، صادق بشكل كبير ولا يحب الكذب فهو يكره اتهامه بالكذب أو يتعامل مع شخص يتسم بهذه الصفة السيئة، كما أنه صريح لا يخذل الآخرين ومخلص بشكل كبير لمن حوله فهو يكره النفاق بدرجة كبيرة أو التعامل مع أشخاص تتسم بعدم الإخلاص مع الغير.

مواصفات برج العذراء

ويتسم مولود برج العذراء بقدرته على تحمل الضغوط في العمل حيث أنه يحب عمله ويحب أن يصل فيه لأعلى مستويات النجاح ويصل لأعلى المراتب، كما أن لديه قدرة عالية على تحمل التعب والإرهاق في سبيل تحقيق أحلامه فهو طموح بدرجة كبيرة في كل شيء.

ويبحث مولود برج العذراء، عن حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي بشكل مستمر، اليوم الثلاثاء الموافق 2 أغسطس يسعى مواليد، ووفق خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، فأن حظك اليوم كالتالي:

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المشتري بمنزلي المال وقد يتسبب لك في أحداث أو نفقات مفاجئة لذا عليك أن تكون أكثر حرص قبل أي قرار مالي تقدم عليه حيث أنه عليك أن تدير أحوالك المهنية والمالية بحكمة وحذر.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

حاول أن تملأ روحك وعقلك بالإيجابيات حيث أن التسرع في إعطاء وعود لا تستطيع تنفيذها مما يجعلك تشعر بالحزن والضيق لذا عليك أن تكون أكثر هدوءً وتفاهم مع الطرف الآخر وفق حظك اليوم في حياتك العاطفية.