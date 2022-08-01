حظك اليوم برج الدلو الاثنين 1-8-2022 عاطفيا ومهنيا

بتميز مواليد برج الدلو بفكرهم التجاري الرائع، إذ يمكنهم من تحقيق ثروة وإدارة الأعمال التجارية بكفاءة، بالإضافة إلى قدرتهم على التواصل وإقامة العلاقات الاجتماعية بشكل سلس.

كما يجيدون التأقلم مع الأماكن والأشخاص تحت الظروف والشروط المختلفة، لذلك سرعان ما يكونون صدقات بسهولة، بالإضافة إلى لطفهم الشديد مع من حولهم فهم يحبون إضحاك الناس والرفع من معنوياتهم دون الرغبة في أي مقابل لما يقومون به.

عيوب برج الدلو

تظهر صفة العناد بوضوح لدى مواليد برج الدلو، فعلى الرغم من عاطفتهم التي يحاولون إخفائها، وعدد أصدقائهم الذي لا بأس به، فهم يتمتعون بقدر كبير من العناد والإصرار فالنسبة لهم لا يوجد رأي أفضل من رأيهم فهم متعصبون لرأيهم ويصعب إقناعهم بعكس ذلك.

وبالرغم من امتلاكهم العديد من الأصدقاء إلا أنهم يفضلون الانعزال والابتعاد عن المشاركة في أي نشاطات أو تجمعات.

ويبحث مولود برج الدلو عن حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وتستعرضه «الوطن»، وفق خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد بتاريخ 1 من أغسطس 2022 الموافق يوم الاثنين على النحو التالي:

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران في منزلي المال، وعليك اليوم أن تتوخى الحيطة والحذر إذا أردت تنمية مدخراتك أو ما تملك من أصول.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

تحذر عبير فؤاد من احتمالية التصادم مع الطرف الآخر بسبب مواجهة الشمس وعطارد لبرجك اليوم فتجنب الخلاف، وانتبه لمشاعرك الشخصية التي قد تؤثر على مشاعر الطرف الآخر.