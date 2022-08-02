حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 2-8-2022 عاطفيا ومهنيا

تشويش اليوم مع الشريك عزيزي مولود برج الدلو، وفي العمل سيكون لديك إصرار على تحقيق تطور وفوائد، هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد توقعاتها وحظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني لمواليد هذا البرج الذي يتسم بأنه من الشخصيات الحنونة، لكنه يفضل أن يحتفظ بمشاعره لنفسه اعتقادًا أن البعض قد يستغلها ضده.

وتعد الفنانة الراحلة سعاد حسني أبرز مشاهير برج الدلو وكذلك الفنانة الراحلة ماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، ونادين لبكي، وتيم حسن، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين، فما يجمع هؤلاء الشخصيات العامة أنهم دائمًا ما يظهرون شخصيتهم اللطيفة والمحاورة الذكية.

واليوم الثلاثاء 2 أغسطس الجاري، تقدم بوابة «الوطن»، حظك اليوم برج الدلو للراغبين في الاطلاع على حالة مواليد الأبراج وتقدم حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

ومن حظك اليوم لمواليد برج الدلو وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، على المستوى العملي والمهني، القمر في منزل الحظ يمنحك اليوم إصرارا على تحقيق تطور وفوائد، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

وأضافت «فؤاد»، أن من حظك اليوم على المستوى العاطفي والعائلي لمواليد هذا البرج، رغم التشوش.. فينوس بمنزلك السادس تساعدك على إدارة حياتك العاطفية بحكمة.