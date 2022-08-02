انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعات «حياة كريمة» في البحيرة آخر 2022

قالت الدكتورة منار نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، إن إجمالي مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بالمحافظة 8868 مشروعا، نُفذ منها 75%، وهي النسبة الخاصة بالمرحلة الأولى.

وأشارت «بلبع» إلى الانتهاء من كل مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة بنهاية العام 2022، فيما عدا محطات معالجة الصرف الصحي، وذلك بسبب الوقت الطويل اللازم لإنشاء مثل هذه المحطات.

خطة للمشروعات والحوار المجتمعي

وأشارت نائب محافظ البحيرة، خلال مداخلة هاتفية على شاشة القناة الأولى المصرية، إلى إدراج مركزي الدلنجات وإيتاي البارود ضمن المرحلة الثانية من مشروعات المبادرة، مشيرة إلى الانتهاء من إعداد خطة للحوار المجتمعي، خاصة أن المشروعات يتم تنفيذها بمشاورة المجتمع الذي سيستفيد من هذه المبادرة، ومن ثم يتم مناقشة الأفكار المطروحة للوقوف على ما هو قابل للتنفيذ حسب التكلفة والخطة الزمنية.

موعد تنفيذ المرحلة الثانية للمبادرة

وذكرت نائب محافظ البحيرة، أنه بمجرد الانتهاء من المرحلة الأولى للمبادرة سيبدأ العمل في المرحلة الثانية، موضحة أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للمحافظة ومتابعته للمشروعات سيسرع من وتيرة تنفيذ المشروعات.

وأوضحت، أن محافظ البحيرة استعرض مع رئيس الوزراء المشروعات المنفذة وحجم الإنجازات، وكذلك التمويل والدعم الذي تقدمه الدولة، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على قطاعات كثيرة بالمحافظة.